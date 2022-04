Venti Pigotte “sospese” dell’Unicef rallegreranno la Pasqua ad un gruppo di bambini di Ancona che vivono con le loro famiglie in condizioni di indigenza.

Le bambole, simbolo della solidarietà dell’associazione Unicef, sono state consegnate al Comune ad Ancona, che individuerà i beneficiari tra i piccoli delle famiglie in difficoltà.

La Pigotta, in dialetto lombardo bambola di pezza, come si ricordava è la bambola ufficiale dell’UNICEF, capace di aiutare ogni bambino e ogni bambina in difficoltà. Tutte le Pigotte vengono realizzate a mano da volontari che, filo dopo filo, le cuciono con amore nei centri anziani, nelle scuole, nelle associazioni ma anche in famiglia, da mamme e nonne. Sono tante, colorate, uniche e tutte diverse: frutto della fantasia e della creatività di chi le realizza. Ogni pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici e assistenza. L’UNICEF lavora ogni giorno per garantire sopravvivenza protezione e sviluppo a tutti i bambini e gli adolescenti del mondo soprattutto ai più vulnerabili , perché tutti hanno il diritto di crescere sani ,avere una adeguata nutrizione, andare a scuola e avere le giuste opportunità per il futuro.

Servizio di Andrea Fiano