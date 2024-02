Marche con il freno a mano tirato. Per quest’anno l’analisi dell’ufficio studi di Confartigianato stima il PIL delle Marche in crescita dello 0,4% a fronte dello 0,7% nazionale. E’ un percorso ad ostacoli questo 2024 con una situazione economica instabile e il quadro di recessione che comincia a farsi vedere. Cresce il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Confartigianato Marche ha presentato all’onorevole Lucia Albano sottosegretario al MEF il “ dossier imprese Marche”: il report realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato con i principali parametri economici della “ regione in transizione”, con proposte concrete per tornare ad essere una regione in sviluppo e in crescita.