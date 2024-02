Negligenze nella cura dei fiumi e nella progettazione dei ponti. Sono 23 , tra cui tecnici regionali, del genio civile e del consorzio di bonifica, i nuovi indagati del secondo filone dell'inchiesta della procura dell'Aquila sull'alluvione del 15 settembre 2022. filone che sta puntando sulle responsabilità legate agli interventi di manutenzione mai realizzati, "una vera e propria incuria sotto gli occhi di tutti", come racconta Romina Ceresoli, compagna di Diego Chiappetti, morto insieme ad altre 12 persone in quella tragica notte.

23 nuovi indagati dunque che si sommano ai 14 già sotto inchiesta per gli allarmi mai arrivati alla popolazione in quella maledetta sera. Tra i reati ipotizzati sia per il primo che per il secondo filone cooperazione in esondazione colposa, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, "qualcosa però si è mosso – spiega Romina – ora c'è più attenzione e si sta lavorando finalmente anche sulla prevenzione", certo per il suo Diego e per gli altri 12 oramai è tardi.

Servizio di Laura Meda