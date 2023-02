La "giornata storica" per Acquasanta Terme: al via, oggi, i lavori di demolizione del vecchio complesso termale per consentire la successiva riqualificazione della piscina (e la costruzione di quelle nuove) e il restyling della grotta sudatoria e della palazzina in stile Liberty. La soddisfazione del sindaco Sante Stangoni: "Restituiamo a tutta la regione una perla del turismo".