Noto per il suo pane di Chiaserna, i cavalli e sullo sfondo la cartolina del Monte Catria, Cantiano è uno di quei borghi dell’entroterra alla ricerca del riscatto. E’ anche l’unico delle Marche, al momento, che aderisce all’iniziativa delle case a 1 euro. In pratica le assegnazioni partono dal prezzo simbolico della moneta e poi tramite atto pubblico parte l’asta con la possibilità di offerte aggiuntive. Per i candidati all’acquisto si valuta con maggiore punteggio chi interviene con la ristrutturazione, tramite anche il bonus 110, con le maestranze locali e chi andrà di fatto a risiedere stabilmente. Se le soluzioni messe in campo finora non hanno arrestato lo spopolamento, dice il sindaco, bisogna mettere in atto misure coraggiose che possano far emergere quella magia che si riflette negli occhi di chi ci guarda da lontano.