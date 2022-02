Indossano con orgoglio i loro vestiti tradizionali le donne afghane della comunità di Ancona. Quei colori accesi, inserti luccicanti ora proibiti con la presa dei talebani in paese. E’ proprio dedicato all’Afghanistan il calendario dell’associazione Terza Via. Un anno che inizia l’8 marzo, con il calendario dunque che uscirà proprio per giornata internazionale della donna. Racconterà attraverso gli scatti di Fabian Hernandez e Laura Williams le storie dall’afghanistan, fronte caldo ormai da sei mesi. Il progetto è insieme all’associazione Amad di Ancona impegnata concretamente ad aiutare donne e famiglie in difficoltà.

