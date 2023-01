L'arresto del boss dei boss Matteo Messina Denaro tessitore delle principali stragi di Mafia, dagli attentati del '92, costati la vita ai giudici Falcone e Borsellino a quelli del '93 a Milano, Firenze e Roma potrebbe aprire a nuovi scenari investigativi per la magistratura italiana. Arrestato all'interno della clinica privata Maddalena di Palermo dove si era presentato con il nome di Andrea Bonafede per “sottoporsi a terapie" come ha spiegato in un video il comandante del Ros dei carabinieri, Pasquale Angelosanto, che ha coordinato le operazioni, il suo arresto dopo una latitanza durata tre decenni chiude un capitolo importante nella storia della lotta alla mafia, il punto ora sarà capire quanti altri una sua eventuale collaborazione aiuterà a scriverne.