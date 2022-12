Dietro un piatto caldo c'è molto molto di più. Inaugurata oggi ad Ancona la nuova mensa della Caritas diocesana. 250 metri quadrati e 200 posti per dare una mano concreta a tutti coloro che si trovano in difficoltà, costretti loro malgrado a vivere per strada, non solo offrendo un pasto ma anche tanti servizi di prima necessità.

Realizzata all'interno degli spazi della chiesa di Santo Stefano, chiusa da tantissimi anni a causa della frana dell'82 e oggi finalmente restituita alla città, la nuova mensa è stata realizzata grazie a diverse donazioni e contributi: circa 700 mila euro raccolti dai donatori anche se il costo dei lavori è poi lievitato a oltre 1 milione di euro a causa dell'aumento dei prezzi.

Una struttura che darà risposta a un problema sempre più pressante: prima erano una sessantina i senza fissa dimora che bussavano alle porte della Caritas, oggi sono oltre 160, entro pochi giorni l'apertura ufficiale, giusto in tempo per vivere insieme il prossimo Natale.

Servizio di Laura Meda