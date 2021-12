Primo giorno con obbligo vaccinale, terza dose compresa, per il personale scolastico. Oggi nelle scuole marchigiane sono scattati i controlli e le conseguenti comunicazioni che invitavano chi ancora non vaccinato a mettersi in regola entro i prossimi 5 giorni, il che vuole dire fare il vaccino o presentare richiesta di prenotazione. Per chi sceglierà di non vaccinarsi sarà prevista la sospensione dal lavoro per sei mesi senza stipendio.