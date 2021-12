Il Café Lingua nasce a Bruxelles per dare modo, in maniera informale e gratuita, di imparare il francese, l’inglese, lo spagnolo, l’arabo o il farsi, dialogando i madre lingua nati in Olanda o arrivati in seguito. L’esperienza sbarca ad Ancona con il primo "Caffè linguistico culturale" marchigiano con gli incontri all’Informagiovani in centro città, grazie all’Anolf e alla Cisl delle Marche nell’ambito del progetto europeo InterAction. Il programma prevede conversazioni in diverse lingue, dibattiti, laboratori destinati agli anconetani e a chi è qui da migrante.

Il programma degli incontri prevede conversazioni in lingua (italiana, araba, inglese etc..), visione di corti e ascolto di podcast in lingua originale, dibattiti, attività pratiche e creative mirate ad una crescita sociale reciproca. Il gruppo di partecipanti, stranieri ed italiani, sarà guidato da facilitatori (tutor/volontari) che durante ogni incontro guideranno l’attività. Gli incontri saranno a posti limitati, aperti gratuitamente a tutta la cittadinanza con prenotazione e Green Pass.

Per prenotare le attività del Caffè Linguistico è necessario inviare una email a c.ruta.anolf@gmail.com o info@informagiovaniancona.com , un messaggio alla pagina Facebook del Progetto IntegrAction o alla pagina Facebook dell’InformaGiovani, un whatsApp ai seguenti numeri 3756447257 – 346 004 2917.