Le Marche stanno per raggiungere la soglia del 15% di occupazione di pazienti Covid in area medica. Con il balzo dei ricoveri delle ultime 24 ore, ovvero 14 persone, per un totale di 177, si avvicina anche il passaggio in fascia gialla. Già il parametro per le terapie intensive è stato superato da qualche giorno. E’ al 14%: i pazienti Covid 19 non dovrebbero superare il 10% del totale per non compromettere la funzionalità degli ospedali. Il numero dei ricoverati, stando ai dati del Servizio Salute della Regione Marche, è destinato ad aumentare. Ci sono 33 persone positive in attesa di assistenza nei pronto soccorso marchigiani. E nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il bilancio dei decessi arriva a 3179. Hanno perso la vita una donna di 77 anni di Grottazzolina e una 83enne di Osimo e un uomo di 95 anni di San Lorenzo in Campo. Tutti avevano patologie pregresse.

Sul fronte del contagio altri 674 positivi nelle Marche, nelle ultime 24, con un tasso di incidenza di 226 contagi ogni 100 mila abitanti. La fascia più colpita è quella tra i 25 e i 44 anni. La provincia dove si riscontrano più casi è quella di Ancona con 283 contagiati. A seguire Pesaro Urbino con 100, 99 nel Maceratese, 97 nella provincia ascolana, 80 in quella di Fermo.

E’ corsa al booster vaccinale, tanto che, come segnalato alla nostra redazione, chi a cinque mesi dalla seconda sera ha provato a prenotare trova posto negli hub solo a inizio gennaio.Qui siamo al centro Paolinelli di Ancona dove si attende la somministrazione in lunghe code e dove in mattinata si sono verificati inghippi tecnici poi superati. Sono giorni di superlavoro anche per le farmacie dove è possibile ricevere la somministrazione anti Covid. Da segnalare l’open day vaccinale senza prenotazione domenica 19 dicembre al Poliambulatorio di Osimo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 per tutti gli over 12.