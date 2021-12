Al via domani i vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Alle 17 di oggi le prenotazioni sono 1280. Sono 13 i punti vaccinali destinati ai più piccoli, ai quali verrà inoculato il vaccino di Pfizer con una dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio usato per adulti e adolescenti. E a proposito di adolescenti, ad oggi l'86% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 73% ha ricevuto entrambe le somministrazioni.

Preoccupazione per la questione classi e quarantene. Sono ben 271 classi in quarantena contro le 227 di una settimana fa: 105 negli istituti superiori, 56 tra le file della scuola media, bel 97 nella primaria e 13 nella scuola d'infanzia. La provincia con più classi in quarantena è quella di Ancona, ben 85, seguono Pesaro Urbino e Ascoli Piceno con 59, Macerata con 51 e Fermo con 17.

E a questi dati non proprio rassicuranti si somma la paura dei genitori che non si fidano e decidono di tenere a casa i figli anche la loro classe non è colpita dalla quarantena, come sta avvenendo in questi giorni alla scuola elementare Conero di Ancona. Ma la DAD, spiega l'Assessore Regionale Giorgia Latini, non è la soluzione.

Servizio di Laura Meda