Nubi di incertezza si addensano su quella che un tempo era definita la piccola Milano delle Marche per il suo distretto della meccanica. Gli ultimi dati elaborati da Ires Cgil rilevano un calo del 6,5% di imprese attive. Anche aziende che erano simbolo di quel miracolo industriale mostrano segni di cedimento. I lavoratori della ex Caterpillar che per tanti giorni furono in presidio per difendere il loro posto di lavoro, vivono ancora nell’incertezza dopo l’acquisizione di Imr. Un campanello di allarme si accende anche per la Cnh che produce trattori di alta gamma: crisi climatica, export in difficoltà e le guerre in corso hanno ridotto la produzione.