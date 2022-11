Un parterre delle grandi occasioni per l'assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona di stamattina, 15 novembre, a Senigallia. Una scelta non casuale quella di portare l'evento nella città tra le più colpite dall'alluvione. E così l'associazione ha mandato un forte segnale di vicinanza all'intero territorio. Forte come il titolo dato all'evento stesso: 'Mai più! Territorio sicuro per imprese e persone'. Il presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini nella sua relazione ha invitato il governo appena insediatosi a “mantenere le promesse e investire nelle aziende. Sostenerle equivale a far ripartire il paese”. Tra i presenti anche il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.