Come nel resto del paese scenario tra luci e ombre anche per le Marche con la congiuntura economica che migliora nella prima parte del 2022 rispetto al 2021 ma il presente è costellato di incertezze specie per i rincari dell’energia. E’ il quadro dell’aggiornamento annuale della Banca D’Italia per le Marche dove il segno + nella prima parte di quest’anno è stato del 5,7%.