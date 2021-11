Più di 300 telecamere pubbliche nella città di Ancona, per prevenire e per reprimere i comportamenti scorretti”. L’annuncio del sindaco Valeria Mancinelli arriva mentre il Consiglio Comunale si riunisce online per dibattere sul tema della microcriminalità in città. Che si declina in piccoli reati, movida violenta, bullismo, cyberbullismo