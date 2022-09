Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia, Ostetricia, e molto altro ancora al via oggi i test per l’accesso ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie 60 quesiti, suddivisi tra logica, cultura generale, chimica, biologia, matematica e fisica, tempo a disposizione per risolverli: 100 minuti.

29.808 i posti disponibili in tutta Italia, oltre la metà per infermieristica, nelle marche i posti messi a disposizione dall'università politecnica sono 810, in aumento rispetto ai 750 dell’anno scorso, gli aspiranti matricola però sono 1230, dunque ne passeranno due su tre. Tra le facoltà più ambite Fisioterapia e ostetricia dove i posti sono pochi e la selezione non sarà semplice, un po' meno difficile infermierisitica dove i posti messi a disposizione dalla politecnica sono 450