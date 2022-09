L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche sta causando danni e disagi in diverse zone delle Marche. Come si nota dal video a Cantiano, nel Pesarese, allagamenti diffusi e danni anche alle auto. Le strade si sono trasformate in fiumi.

Le immagini del video, ormai virali da whatsapp, si riferiscono a Cantiano, Senigallia, Sassoferrato e Arcevia.

Tra le più colpite anche la zona di Sassoferrato dove, tra l'altro, come emerge dalle chiamate dei Vigili del Fuoco, alcune persone hanno segnalato di essere rimaste bloccate in casa.

A Senigallia è allerta fiumi, tutti i ponti del centro sono stati chiusi dalla Forze dell'Ordine e sono presidiati, fa sapere la pagina social del Comune che, tra le altre comunicazioni, avverte che è stata disposta per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi per l'infanzia 0-3 anni, centri diurni disabili, centro diurno alzheimer, centro pomeridiano germoglio e tutti gli impianti sportivi. Ai cittadini è stato consigliato, sempre tramite pagina social, di recarsi ai piani alti delle proprie abitazioni se si trovano in zone a rischio esondazioni.

Nella serata è stato segnalato anche un black out in corso nella Jesino, a San Marcello.