Notte terribile e di super lavoro per i Vigili del fuoco: a causa dell'esondazione del torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferrato le squadre stanno effettuando numerosi interventi per soccorrere anche delle persone in difficoltà.

Sono in arrivo squadre dalle province di Fermo e Ascoli in supporto a quelle già presenti sul posto. Nel filmato la strada invasa dall’acqua nella zona di Arcevia (AN).