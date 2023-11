Percorsi escursionistici accessibili a tutti. È la finalità della legge regionale 37/20 che favorisce la fruizione dei parchi e delle aree protette ai disabili motori. Su proposta dell’assessore all’Ambiente Stefano Aguzzi, la Giunta regionale ha approvato i criteri di riparto e le modalità di assegnazione dei contributi 2023, per favorire, come spiega l’assessore, un godimento della natura “senza frontiere”.

I gestori dei parchi e delle riserve naturali avranno a disposizione 200 mila euro per realizzare percorsi dedicati e per acquistare appositi ausili. “La natura è di tutti e va goduta da tutti, favorendo l’inclusione e l’integrazione delle opportunità offerte – evidenzia Aguzzi – Ambiente e disabilità non sono in conflitto, ma due facce della stessa medaglia rappresentata dal turismo accessibile e dalla condivisione delle opportunità tra tutte le persone, indipendentemente dalle proprie abilità”.

Per accedere ai contributi, i gestori dovranno compilare schede progetto all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali Se i fabbisogni risulteranno superiori allo stanziamento, i contributi verranno determinati in proporzione ai costi dei progetti ammessi. I beneficiari, in questo caso, dovranno garantire la copertura completa della spesa.