Ancona ha accolto stamattina attorno alle 9 lo sbarco di Humanity 1, la nave della Ong tedesca Sos Humanity che ha tratto in salvo nelle acque a sudovest della Sicilia 199 persone. A bordo vi erano anche 54 minori non accompagnati, diversi neonati e quattro donne incinte. Dalle prime informazioni acquisite, cento saranno trasferiti in Lazio, 30 in Abruzzo mentre altri 70 rimarranno nelle strutture di accoglienza delle Marche. Dopo l'ormeggio alla banchina 19, le operazioni di accertamento sanitario e identificazione sono state effettuate al PalaBrasili di Collemarino.