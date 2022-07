A settembre nuovo anno scolastico anche per la Scuola per Imprenditori, il progetto promosso da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro Urbino insieme con il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche e il Consorzio di garanzia Confidi UNI.CO, nuovo partner dal 2022. La scuola, quest';anno alla sua diciassettesima edizione, ha avuto nella precedente 387 iscritti. Torneranno tra i banchi imprenditori e giovani imprenditori del territorio per acquisire strumenti e competenze per guidare le loro imprese in uno scenario attuale di mercato caratterizzato da forti criticità e incertezze.