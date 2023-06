Nove regioni, 17 equipaggi, 347 donne, in gara per il quinto trofeo nazionale Lilt dragon boat. Un evento di sport e di mare ma sopratutto un evento di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione oncologica, oltre 200 donne hanno partecipato agli screening senologici gratuiti: colloquio e vista completa insieme agli specialisti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con la collaborazione dell'Associazione Amici per lo Sport, e il supporto dell'associazione Noi Come Prima dedicata alle donne operate al seno, il trofeo si è articolato in diverse batterie, le breast a cui partecipano solo donne operate di tumore e poi le miste, in cui invece gareggiano anche amiche e sostenitrici.

Tutte a bordo dei Dragon Boat, imbarcazioni di 14 metri, con la testa e la coda a forma di dragone, uno sport unico, prezioso alleato delle donne operate al seno.

Servizio di Laura Meda