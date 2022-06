Non ci sta l'assessore regionale Stefano Aguzzi con le critiche ricevute dai sindacati riguardo al trattamento che la regione riserverebbe ai navigator nel bando di concorso relativo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale nei servizi per l’impiego e nel settore delle politiche attive del lavoro.

I sindacati accusano la regione marche di aver modificato il bando penalizzando i navigator, che non riceverebbero lo stesso punteggio di partenza dei dipendenti pubblici, dimostrando, spiegano, di non voler valorizzare le competenze e la professionalità dimostrata dai Navigator.

L'assessore replica, nessuna penalizzazione, il punteggio per gli anni di servizio è stato assegnato, ma non essendo loro dipendenti pubblici non può essere lo stesso.

Ancora avvolto dalla nebbia il futuro dei navigator marchigiani. Le Regioni infatti hanno tempo fino al 23 giugno per richiedere al ministero del lavoro di proseguire il contratto oltre i due mesi concordati lo scorso primo maggio, ma per ora dalla regione marche nessuna risposta e non sembra proprio che l'assessore Aguzzi sia intenzionato a proseguire la collaborazione.