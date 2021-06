Potrebbe partire in settimana sul sito della Regione Marche, forse giovedì o venerdì, uno slot di prenotazione dei vaccini per i turisti che trascorreranno vacanze nelle Marche. Intanto però c’è da affrontare il tema della vaccinazione eterologa per gli 11.800 Under 60 a cui è stato somministrato AstraZeneca come prima dose e che per la seconda possono ricevere soltanto Pfizer o Moderna. Mentre gli over 60 continueranno a ricevere il siero anglo-svedese