La scintilla scatta quando nei giorni convulsi dell’emergenza nel 2016 viene trovata, quasi intatta, la statua della Madonna del Domo di Nocelleto a Castelsantangelo sul Nera. Un segno di speranza, nella devastazione di quei giorni. Lì, come volontaria della protezione civile, tra la delegazione pesarese c’è Lorena, che porta nel cuore l’immenso dolore per la perdita della figlia Serena a soli 21 anni per un incidente stradale, 6 anni prima. Nasce una storia di amicizia e solidarietà tra comunità tra Castelsantangelo, Sant’Ippolito e Fermignano. Le parrocchie iniziano a raccogliere fondi, per dare una nuova casa a quella Madonnina nel nome di Serena. Ecco la struttura polivalente inaugurata ieri.

