Scappano dal disastro, dalla guerra, dalle proprie scuole bombardate. È l'esodo dei bambini ucraini in fuga verso la salvezza. Nascondendo traumi emotivi e psicologici di cui si dovranno far carico i paesi che oggi aprono loro le braccia. Perché nel sistema di accoglienza i Comuni sono i nuovi 'punti blu', come quelli attivati dall'Unicef ai confini, che devono organizzare la presa in carico dei minori