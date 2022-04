Sono in corso dalle 9 di questa mattina gli accertamenti dei ris e dell'unità cinofila nel casolare di Montecarotto dove la notte del 12 marzo è stata vista per l'ultima volta la 27 enne Andrea Rabciuc di cui si sono perse le tracce. Sul posto anche i consulenti e l'avvocato di Simone Gresti il fidanzato 43 enne della ragazza indagato per sequestro di persona. Un atto dovuto precisa il suo legale per poter partecipare agli accertamenti che si stanno svolgendo in queste ore. Si cercano delle tracce che possano aiutare a capire cosa sia accaduto alla 27enne. Stando a quanto riportato dai testimoni ascoltati dalla procura che erano con lei la notte in cui è scomparsa compreso lo stesso Gresti Andrea si sarebbe allontana a piedi dal Casolare lungo la Montecarottese al termine di un litigio avuto con il suo fidanzato a cui avrebbe lasciato il suo telefono cellulare. Su smartphone e tablet sequestati a Gresti la procura ha disposto ieri accertamenti tecnici.