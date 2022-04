Agli Ospedali Riuniti di Ancona finalmente il reparto di rianimazione è “Covid free”: in totale in tutte le Marche, stando ai dati del Servizio Salute della Regione Marche sono 8 i degenti positivi nelle terapie intensive tra Pesaro, Fermo, San Benedetto del Tronto, Jesi e Macerata.

In calo i pazienti Covid in generale: sono sei in meno rispetto a 24 ore fa per un totale che scende sotto i 200 e la discesa è allineata con quella del numero di positivi ogni 100 mila abitanti, ovvero l’incidenza.

Scoperti 1922 casi di nuovi contagi nelle ultime 24 ore di cui uno su 5 con sintomi, con la maggior parte emersi in provincia di Ancona.

Sul fronte delle vittime nell’ultima giornata si registrano 5 vittime tra gli 84 e i 95 anni, tutti con patologie pregresse e un tampone positivo. Come si legge nell’articolo de “Il Corriere della Sera, dall’intervista di Graziano Onder, geriatria dell’Istituto Superiore di Sanità, nove certificati su dieci «attribuiscono al virus la causa direttamente responsabile del decesso. In Italia però ci sarebbero circa 16 mila decessi sarebbero avvenuti “con” il Covid e non “per” il Covid.