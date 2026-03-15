Seggi aperti oggi dalle 8 alle 20 per il rinnovo di quattro province marchigiane: Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Resta fuori dalla tornata la Provincia di Pesaro e Urbino, dove il presidente Giuseppe Paolini è ancora in carica.



Si tratta di elezioni di secondo livello: dunque non votano i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali. In tutto, sono 2233 gli aventi diritto al voto. Il mandato dei presidenti di provincia, che poi nomineranno la giunta, durerà quattro anni.



Ad Ancona la sfida è tra il presidente uscente Daniele Carnevali (sindaco di Polverigi) per il centro sinistra e Luca Paolorossi (sindaco di Filottrano) per il centro destra.



A Macerata si confrontano Alessandro Gentilucci (sindaco di Pievetorina) per il centro destra e Robertino Paoloni (sindaco di Loro Piceno), civico sostenuto dal centro sinistra.



Particolare la situazione di Fermo dove il centro sinistra ha rinunciato a presentare un candidato e corre da solo il presidente uscente Michele Ortenzi (sindaco di Montegiorgio) per il centro destra.



Ad Ascoli Piceno il presidente uscente Sergio Loggi (sindaco di Monteprandone), espressione del centro sinistra, è sfidato da Fabio Salvi (sindaco di Venarotta), civico appoggiato dal centro destra.



