Dopo il via libera del Consigilio sul regolamento per la dotazione di nuovi presidi per il personale, questa mattina nella sede del Comando della Polizia locale di Ancona, il vicesindaco Giovanni Zinni e il comandante Marco Ivano Caglioti hanno consegnati agli agenti le dotazioni, come distanziatore, giubbetti tattici e spray antiaggressione. In arrivo 18 vigili in più.