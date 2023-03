Sono trascorsi già sei mesi dalla catastrofe. Una serata apparentemente tranquilla, quella del 15 settembre 2022. Una serata che, in realtà, cambierà per sempre l'esistenza di migliaia di marchigiani. Uno tsunami di acqua e fango che travolge tutto: case, imprese, infrastrutture. E spegne il sorriso di tredici persone, una delle quali non ancora trovata. Il nostro video racconto per non dimenticare.

Servizio di Giacomo Giampieri

Montaggio di Matteo Delicato