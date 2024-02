La Procura di Ancona, dopo gli esiti del DNA, ha dato il nulla osta per la restituzione della salma di Andreea Rabiuc alla famiglia, dopo tanti mesi di dolore e incertezze, mamma Georgeta avrà finalmente una tomba su cui piangere. Il corpo della giovane, scomparsa il 12 marzo 2022 era stata ritrovato il 20 gennaio scorso in un casolare di Castelplanio.

Resta fitto però il mistero sulla morte della giovane e continuano gli accertamenti della procura di Ancona sui resti della ragazza e non solo. Il 21 febbraio a Roma, nel laboratorio scientifico del Ris dei carabinieri, sarà eseguito un accertamento tecnico su tutte le tracce biologiche rinvenute all'interno del casolare. Obiettivo: accertare se oltre alla ragazza, altre persone siano entrate in quel rudere. Alcune ossa erano in fondo ad una scala, il teschio invece sui gradini più in alto. Un foulard è stato trovato attorno una trave al piano di sopra, come se ci fosse stato appeso il corpo della ragazza. E poi c'è la scritta trovata accanto ai resti della ragazza. Parole confuse e mal scritte, disegnate con un pennarello rinvenuto nel casolare anch'esso posto sotto analisi. Determinante la perizia calligrafica che dovrà stabilire se quelle lettere siano state effettivamente scritte da Andreea nei suoi ultimi istanti di vita o siano in realtà una messa in scena. Restano ancora aperte dunque tutte le ipotesi, sia quella del suicidio sia quella dell'omicidio e di un successivo depistaggio da parte dell'autore. Unico indagato resta l'ex fidanzato della giovane Simone Gresti.