La triste vicenda di Giuseppe Lenoci, uscito per imparare un mestiere a 16 anni e non più tornato a casa, colpisce Marcello Luciani, presidente per le Marche dell’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Anche Marcello era rimasto coinvolto in uno di quelli che vengono definiti infortuni in itinere che a livello nazionale, rappresentano oltre il 27% degli incidenti sul lavoro.

L'obiettivo sicurezza è anche la missione dei 15 testimonial formatori delle Marche, tutte persone che hanno vissuto e affrontato un infortunio sul lavoro. La consegna degli attestati a Visso, nel cuore del cratere del sisma del 2016. Dove vive Mirco, consigliere comunale, che proprio a causa di un incidente sul lavoro perse la vista.