Laureati in medicina, ingegneria ma anche psicologia. Sono solo alcune delle professionalità ricercate dalla Guardia di Finanza con il nuovo concorso per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo. Il bando in scadenza il prossimo 26 gennaio è aperto ai cittadini che hanno meno di 32 anni di età e siano in possesso oltre che di una delle lauree richieste anche dell'iscrizione al relativo albo professionale per le specialità “sanità”, o “psicologia”, o dell'abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesta ad esempio per la specialità “infrastrutture”. Sei in totale le specialità tra cui sono ripartiti i 15 posti, ma si può fare domanda solo per una delle posizioni aperte.