Post sisma 2016, nel cratere del Centro Italia tiene banco la questione della possibile sostituzione del commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, che intanto alla stampa dichiara “sarei onorato di concludere l'opera”. Amministratori e cittadini vorrebbero una conferma per non modificare una struttura commissariale che funziona. Sul tema il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che riconosce l'impulso importante di Legnini per la ricostruzione ma sulla sua conferma non si sbilancia: "Non spetta alla Regioni scegliere”. Il governatore chiede più centralità dei territori.