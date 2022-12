Ospiti di questa puntata di è Con te, Gregorio Guerra, Titolare dell'Azienda Agricola Melograno Pesaro, e suo nipote Gregorio. Parliamo dei benefici del melograno: da rimedio naturale per molte patologie a fonte di guadagno certo. Melograno Pesaro si occupa della messa in opera di nuovi impianti di melograno, della lavorazione del frutto del melograno per ottenere diversi tipi di prodotti biologici certificati. Ultima nata in casa Melograno Pesaro: Melò Cosmetica, la nuova linea di prodotti di bellezza a base di melograno.