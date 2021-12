Gloria e memoria a Montalto per Papa Sisto V e Pericle Fazzini. Questo il titolo della mostra ideata e pensata da Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi per celebrare due marchigiani, entrambi nati a Grottammare, ma legati a Montalto, che hanno lasciato il segno. Una mostra fortemente voluta dalla Regione Marche per valorizzare i suoi borghi attraverso i loro figli illustri.

Dal reliquario che lo stesso Papa Sisto V ha donato alla sua amata Montalto "sua patria carissima", esposto persino al Louvre, passando per le sculture in legno e in bronzo di Fazzini, 50 quelle esposte, fino ad arrivare al bozzetto preparatorio della celebre resurrezione di Sala Nervi in Vaticano, visitata ogni da milioni di persone, un percorso unico che vale la pena visitare.

La mostra inaugurata il 13 dicembre, in occasione del V Centenario della nascita di Papa Sisto V, resterà aperta fino al 30 giugno 2022.