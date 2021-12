In arrivo 13 nuovi medici per rispondere alla carenza di personale dell’Emergenza/urgenza a Marche Nord. L’Asur, titolare della procedura per bandire il concorso unico regionale, emanerà un bando per l’assunzione degli 8 nuovi medici per il pronto soccorso dove a fronte di 38 medici in servizio più il dirigente, al primo gennaio 2020, ne sono rimasti attualmente, tra pensionamenti e altro, solamente 27. Ma la situazione pesarese avviene in tutti i Pronto Soccorso delle Marche.