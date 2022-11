Tre coltellate al collo e al torace, che non le hanno lasciato scampo. è stata uccisa così Anastasiia Alashri, 23enne ucraina fuggita da Kiev insieme al figlio di due anni e al marito 42 enne lo scorso marzo.

La giovane viveva a Fano dove dallo scorso maggio lavorava come cameriera al ristorante Osteria della Peppa, di proprietà della famiglia del deputato ed ex assessore regionale Mirco Carloni. Ieri l'aspettavano come sempre al lavoro, ma lei non si è presentata. A dare l'allarme già nella mattinata di ieri, un amico.

Negli ultimi mesi il rapporto di Anastasiia con il marito, un 42 enne di nazionalità ucraina egiziana si era deteriorato, i litigi erano sempre più frequenti e la donna era intenzionata a chiedere la separazione. La giovane aveva anche deunciato ai carabinieri le vessazioni a cui suo marito la sottoponeva e dallo scorso 11 novembre si era trasferita con il suo bimbo da un amico e collega di lavoro.

Ieri mattina Anastasiia aveva deciso di ritornare a casa per recuperare alcuni vestiti e altri oggetti personali. Arrivata nell'appartamento però l'incontro con l'ex e il nuovo acceso litigio. Da lì si perdono le sue tracce e dopo poche ore parte la denuncia dell'amico preoccupato nel non vederla tornare. I carabinieri, al corrente della situazione famigliare, si mettono subito sulle tracce dell'ex. Lo rintracciano e lo fermano alla stazione ferroviaria di Bologna. Cercava di scappare.

Sono proprie le sue rivelazioni a portare i militari nelle campagne di villa giulia, in un'area rurale del comune di fano, dove trovano la donna morta. Accanto al cadavere una borsa con alcuni vestiti e due coltelli, forse quelli usati per l'aggessione mortale.

L'uomo viene immediatamente fermato per omicidio e portato nel carcere di bologna. Sotto sequestro per accertamenti sia la casa che l'auto dell'uomo.

Servizio di Laura Meda, Giacomo Giampieri, Diego Menna