Dopo la raffica di coltellate ha aspettato l’arrivo dei carabinieri Panariello che la notte scorsa ha ucciso l’ex moglie Concetta Marruocco a Cerreto D’Esi. Lo spiega Ruggero Benvenuto, avvocato dell’uomo che ora è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi, dall’uso dell’arma, dal vincolo di parentela e dall’aver violato il divieto di avvicinamento che aveva nei confronti della ex moglie che avrebbe subito violenze per 20 anni, come raccontato dalla stessa durante le udienze del procedimento in corso.