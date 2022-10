ANCONA – Una giovane in bici è stata investita poco fa da un furgone nella frazione Poggio di Ancona. Da quanto si apprende verserebbe in condizioni critiche: in volo si è l’alzata anche l’eliambulanza dall’Ospedale Regione di Torrette ad Ancona. La ragazza era in sella alla sua bici, nella zona del viadotto della frazione anconetana, quando è stata falciata dal mezzo pesante. Sul posto la Polizia Municipale di Ancona.