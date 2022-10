Nel nome di Lollo: “Sconfiggiamo insieme i tumori del sangue”. La battaglia della Fondazione Lorenzo Farinelli continua.

«Non fermiamo la ricerca scientifica sui tumori del sangue. Questo ci ha chiesto Lollo, glielo dobbiamo». È l’appello di Amalia Dusmet, mamma di Lorenzo Farinelli, morto l’11 febbraio 2019 a causa di un Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, nonché presidente della Fondazione Lorenzo Farinelli onlus, costituita per portare avanti le volontà del giovane medico di Ancona.

«Lollo credeva fermamente nella scienza – ribadisce Amalia Dusmet -. Voleva vivere, ci ha provato in tutti i modi, affidandosi senza se e senza ma alla ricerca. Ha mostrato a tutti in video la sua malattia, senza alcun timore di palesare la sua debolezza e il suo fisico debilitato, chiedendo aiuto per potersi curare negli Stati Uniti. È quella sua bellissima forza che ci spinge ogni giorno a onorare la sua memoria attraverso le donazioni. La ricerca sui tumori del sangue non può fermarsi ora. C’è da lavorare ancora per studiare nuove terapie in grado di salvare vite. La mortalità si è ridotta notevolmente grazie ai molteplici passi avanti compiuti dai ricercatori, ma ne servono di ulteriori. Ecco perché abbiamo bisogno del sostegno di ciascuno».