E' il 15 settembre 2022. Dopo mesi di siccità sulla nostra regione arriva la pioggia. Ma non si tratta di una semplice pioggia, bensì di un vero e proprio tsunami, un'apocalisse di acqua e fango.



Da Arcevia a Sassoferrato iniziano a circolare immagini di strade avvolte dalle acque e fiumi straripati. Nel Pesarese, Pergola e Cantiano vengono travolti dall'acqua, la piazza e i vicoli di Cantiano sono sommersi dall'acqua, un miracolo, racconteranno poi gli abitanti, che non ci siano state vittime. Diversi morti invece nell'Anconetano.



A Pianello di Ostra tre persone muiono travolte dal fango nel garage di casa: Diego Chiappetti e poi Giuseppe e Andrea Tisba, padre e figlio. Tra Ostra e Barbara muoiono Fernando Olivi, Mohamed Enaji ed Erina Febi, travolti dal fango nelle proprie abitazioni. A Barbara viene ritrovata anche la 17enne Noemi Bartolucci trascinata via dal fiume di fango mentre era in auto con la madre Brunella Chiù, tutt'ora dispersa. Travolti dal fiume anche Michele Bomprezzi, Augusto Montesi, e Gino Petrolati. Maria Luisa Sereni di Trecastelli viene ritrovata affogata all'interno del suo garage. Sempre a Trecastelli verrà rinvenuto otto giorni dopo l'alluvione il corpo del piccolo Mattia luconi, strappato via dalla forza dell'acqua alla mano della sua mamma a Castelleone di Suasa.



Quel 15 settembre in poche ore arrivano sulle province di Ancona e Pesaro Urbino oltre 400 millimetri di pioggia, la quantità che normalmente cade in sei mesi sull'intera regione, un'evento imprevedibile, diranno poi i meteorologi, parlando di un "temporale autorigenerante". L'allerta emanata dalla Protezione Civile Regionale era però solo gialla. Per questo in sala quel pomeriggio c'era un solo operatore e l'allarme ufficiale ai comuni venne dato solo dopo le 20 quando già circolavano sui social le immagini della devastazione.

Il sindaco di Senigallia racconterà di essere stato avvertito da cittadini e colleghi di altri comuni e di aver deciso in autonomia di lanciare l'allarme, senza attendere chiamate ufficiali, salvando così probabilmente diverse vite.



Il bilancio finale è di 12 morti, ma resta dispersa Brunella Chiù, decine di feriti e centinaia di sfollati. Senza contare i danni economici, diversi miliardi.

Due le inchieste aperte sulla vicenda da parte delle procure di Ancona e Urbino: si indaga per omicidio e inondazione colposi, nel mirino degli investigatori le procedure di allerta e i mancati lavori di manutenzione sui corsi d'acqua. Nella speranza che non resti l'ennesima tragedia dimenticata senza colpevoli.

Servizio di Laura Meda