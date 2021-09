Saranno oltre 200mila gli studenti marchigiani per cui domani suonerà la campanella e inizierà un altro anno scolastico che dovrà fare i conti con le misure anti covid. Alle vecchie regole: mascherina obbligatoria in classe dai 6 anni in su e distanziamento se ne aggiungono di nuove come l’obbligo del greenpass per tutto il personale scolastico e lo screening con i test salivari ogni 15 giorni nelle scuole sentinella scelte tra le primarie e secondarie di primo grado delle Marche.