Prima la siccità, con i campi devastati dalla cronica mancanza di acqua, poi la forza devastante della grandine. Non c'è pace quest'anno per gli agricoltori e gli effetti inevitabilmente arriveranno anche sui consumatori. Non oggi forse, o perlomeno non ovunque. Siamo andati al mercato delle erbe di Ancona dove i prezzi per ora non sono aumentati ma il futuro di certo non è roseo.

Coldiretti Marche ha previsto per questa estate un calo della produzione del 40%, inevitabile dunque l'aumento dei prossimi mesi, anche spiegano i coltivatori, perchè per loro non sarà semplice far fronte a tutti gli aumenti che stanno arrivando.