Da Sarajevo 1997, suonando su una pace appena riconquistata, a Kiev 2018, una città che di li a poco avrebbe conosciuto il terribile volto della guerra, il Maestro Riccardo Muti a Loreto per presentare il concerto di stasera, non può non dedicare un pensiero a coloro che in questo momento stanno soffrendo.

Vivaldi, Mozart, Verdi, questa sera a Loreto musiche nel segno della pace, con la partecipazione, oltre ai migliori artisti italiani anche degli ucraini del Teatro dell'Opera Nazionale "Taras Shevchenko" . Il valore della Musica con la M maiuscola e del canto, quel valore che i potenti della terra non riescono purtroppo a comprendere, quel valore partito da Lourdes che questa sera arriva a Loreto, seconda tappa di un pellegrinaggio musicale nei santuari mariani condotto da Le Vie dell'Amicizia.