Ritrova la sua comunità fatta di allievi, docenti ma anche enti e aziende sostenitrici l’Istao, la business school marchigiana fondata nel 1967 da Giorgio Fuà in occasione della consegna dei diplomi della 53esima edizione del master in strategia e management d’impresa, la scuola di governance e la seconda edizione del corso di specializzazione in data science per l’impresa.