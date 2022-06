2300 contro 2299, un voto di scarto che vale un ballottaggio, quello per la poltrona di sindaco a Sant'elpidio a mare, che ha visto l'exploit del civico Alessio Pignotti, primo con 2933 voti, sostenuto dall'ex sindaco Alessio Terrenzi, vicino all'area del Centro Sinistra. Pd che per di più aveva messo in campo l'ex Segretario Provinciale del partito Fabiano Alessandrini arrivato però solo a 2299 voti, uno in meno dell'avversario di Centro Destra, una lotta fratricida insomma, come spiega il consigliere regionale Fabrizio Cesetti ammettendo l'errore.

Tra i due litiganti il terzo gode e il terzo è Gionata Calcinari del Centro Destra che con i suoi 2300 voti si avvia al ballottaggio, ovviamente salvo ricorsi, peraltro già annunciati.

Ancora più paradossale la situazione di Corinaldo. Qui, dove tutto si decideva al primo turno, sono due voti di scarto a decretare il sindaco. 1082 quelli raccolti da Gianni Aloisi, candidato del centro destra. 1080 quelli ottenuti da Giorgia Fabri, del centro sinistra. Un altro pasticcio PD, spiegano fuori dai microfoni alcuni esponenti del partito, secondo alcune voci ancora da confermare, un candidato consigliere a sostegno della Fabri in questi giorni sarebbe fuori regione, in vacanza con i parenti. Risultato? Quattro voti in meno che avrebbero potuto fare la differenza. Ma anche qui il conteggio è ancora da confermare e non sono esclusi ricorsi dell'ultimo minuto.

Ballottaggi senza ricorsi e colpi di scena sono invece quelli di Tolentino e Corridonia.

A Corridonia solo un'ottantina di voti separa la candidata del centro destra Giuliana Giampaoli, che ha sfiorato il 49% delle preferenze, dalla vittoria al primo turno. Dovrà invece vedersela tra due settimane con Manuele Pierantoni del centro sinistra.

A Tolentino invece sarà lotta tra Silvia Luconi del centro destra con il 42,37% delle preferenze e il civico Mauro Sclavi che è arrivato al 32,95%.

Servizio di Laura Meda