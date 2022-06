Fabio Ridolfi non c'è più. Il 46enne di Fermignano immobilizzato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi che lo aveva colpito nel 2004 ha finalmente ottenuto quella pace che chiedeva da tempo. Con una scelta di ripiego, un'escamotage come come lo ha definito anche il suo medico di base e caro amico di famiglia giorgio cancellieri, che è rimasto insieme a lui fino alla fine. Sospensione dell'alimentazione e sedazione profonda e continua. Fabio è morto senza soffrire, ma dopo diverse ore e non immediatamente come avrebbe voluto.

Per anni aveva cercato di accedere alla procedura per il suicidio assistito. Inutilmente. Pur avendo ottenuto il parere positivo del comitato etico dell'ASUR della Regione Marche, non ha mai ricevuto indicazioni sul tipo di farmaco e sulle modalità della sua somministrazione e così ha fatto da solo e lunedì sera se ne è andato. Accanto a lui solo gli amici più stretti e la famiglia, quella famiglia che ora chiede solo silenzio.

Come Fabio sono molti altri coloro che chiedono di poter scegliere della propria morte, nella Regione Marche almeno altri due casi, quelli Mario e Antonio che aspettano ancora una risposta.

Servizio di Laura Meda